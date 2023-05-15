Кто мы?

Мы - группа разработчиков программного обеспечения, которые сталкиваются с теми же ограничениями и запретами со стороны ультра глобальных компаний, что и все остальные пользователи на планете. Мы знаем, как построить стабильные, распределенные, безопасные и независимые системы, гарантирующие права человека на выбор и владение своими данными.