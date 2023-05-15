Получить Uncom OS
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Для жизни, работы и не только
Операционная система, сочетающая свободу открытых систем с безопасностью корпоративных решений
Операционная система
для жизни и бизнеса
Надежность для бизнеса, удобство и простота для домашнего использования
Операционная система, дающая необходимый уровень возможностей
и настроек
Лицензионное соглашение
Uncom OS —
операционная система для
компьютеров
разных типов, от маленьких ноутбуков до
рабочих станций
c высокой мощностью
Получить Uncom OS
Основные
преимущества
Операционная система без блокировок и скрытых «дополнений», удаленного отключения и ограничений

Все главные модули основаны на открытом исходном коде и могут быть проверены любым желающим на неуязвимость с точки зрения безопасности
Поддержка большинства аппаратных средств и периферийного оборудования

  • Совместимость с драйверами и библиотеками Ubuntu

  • Множество библиотек с открытым исходным кодом
Безопасные, управляемые обновления и магазин
приложений

Вы и ваши дети не столкнутся с опасностью загрузки вредоносных приложений из нашего магазина приложений
Распределенные и конфигурируемые хранилища системных библиотек и ПО

Все основные репозитории зеркалируются и децентрализуются в локальные копии по всему миру, что гарантирует доступ в любой ситуации
Рекомендуемые системные требования
  • AMD64 (Intel/AMD 64-bit) от 2 Ghz
  • Оперативная память от 4 Gb
  • Пространство диска от 25 Gb
Приложения для любых случаев
и задач
100% совместимость с приложениями Ubuntu Linux, самой большой коллекцией приложений для Linux
Талантливые разработчики по всему миру улучшают существующие приложения и распространяют новые
Кто мы?
Мы - группа разработчиков программного обеспечения, которые сталкиваются с теми же ограничениями и запретами со стороны ультра глобальных компаний, что и все остальные пользователи на планете. Мы знаем, как построить стабильные, распределенные, безопасные и независимые системы, гарантирующие права человека на выбор и владение своими данными.
Миссия
Создавать надежные, удобные, современные и независимые технологии
Обеспечивать каждому пользователю независимость, возможность выбора и право собственности на свои данные
Разрабатывать и совершенствовать программное обеспечение для пользователей вместе с пользователями
Купить Uncom OS
Uncom OS для B2B
Гибкая цена

  • Стоимость обслуживания будет зависеть от уровня сложности - от простого до высокоуровнего
  • Исходя из вашей стратегии и текущей ситуации, вы всегда можете решить, кто будет поддерживать ОС:

  1. Наша профессиональная команда
  2. Ваша местная профессиональная команда
  3. Другая команда специалистов Linux
Надежная поддержка

  • Квалифицированная команда разработчиков Uncom OS

  • Все основные репозитории зеркалятся и децентрализуются в локальные копии по всему миру, что гарантирует доступ в любой ситуации

  • Крупнейшее сообщество разработчиков приложений
Uncom может поставляться как программно-аппаратный комплекс
Подход с двумя архитектурами

  • Intel Сore i3, i5, i7

  • Zhaoxin KaiXian x86 CPU KX-6000 series
Послепродажная сервисная поддержка

  • Местные сервисные центры могут быть авторизованы для ремонта оборудования
Предустановленное программное обеспечение
для лёгкого старта

  • Браузер

  • Офисный пакет

  • Запрашиваемое локальное ПО
Стационарное
рабочее место
Личное и деловое использование
Киоск оплаты и самообслуживания
А также любые другие варианты

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