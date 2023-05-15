Операционная система без блокировок и скрытых «дополнений», удаленного отключения и ограничений
Все главные модули основаны на открытом исходном коде и могут быть проверены любым желающим на неуязвимость с точки зрения безопасности
Поддержка большинства аппаратных средств и периферийного оборудования
Совместимость с драйверами и библиотеками Ubuntu
Множество библиотек с открытым исходным кодом
Безопасные, управляемые обновления и магазин приложений
Вы и ваши дети не столкнутся с опасностью загрузки вредоносных приложений из нашего магазина приложений
Распределенные и конфигурируемые хранилища системных библиотек и ПО
Все основные репозитории зеркалируются и децентрализуются в локальные копии по всему миру, что гарантирует доступ в любой ситуации
Рекомендуемые системные требования
AMD64 (Intel/AMD 64-bit) от 2 Ghz
Оперативная память от 4 Gb
Пространство диска от 25 Gb
Приложения для любых случаев и задач
100% совместимость с приложениями Ubuntu Linux, самой большой коллекцией приложений для Linux
Талантливые разработчики по всему миру улучшают существующие приложения и распространяют новые
Кто мы?
Мы - группа разработчиков программного обеспечения, которые сталкиваются с теми же ограничениями и запретами со стороны ультра глобальных компаний, что и все остальные пользователи на планете. Мы знаем, как построить стабильные, распределенные, безопасные и независимые системы, гарантирующие права человека на выбор и владение своими данными.
Миссия
Создавать надежные, удобные, современные и независимые технологии
Обеспечивать каждому пользователю независимость, возможность выбора и право собственности на свои данные
Разрабатывать и совершенствовать программное обеспечение для пользователей вместе с пользователями